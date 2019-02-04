فيفي عبده : أنا عندي 105 سنين ومن يريد عروسة كبيرة أنا موجودة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، جمهورها ببث مباشر ردت خلاله على كل منتقديها والمعلقين على رقصها وحركاتها في عمرها.

وأجابت فيفي عبده على تساؤلات وصلتها حول عمرها الحقيقي وقالت بعفوية: “أنا عندي 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس.. واللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللي مش عاجبه براحته؛ لأن أنا ماعشتش السن ده”.

وأضافت فيفي عبده: “من وقت لما كان عندي 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية”.

وفيفي عبده من مواليد 24 إبريل 1953، وولدت لأب يعمل ضابطًا، ورفض والداها دخولها عالم الفن والرقص؛ فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبرى عزة التي دخلت للتمثيل، وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي وأنجبا ابنتهما هنادي.

وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة، وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

واقتبست فيفي عبده عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امرأة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم امرأة واحدة لا تكفي مع الفنانة يسرا، وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.

وفي 16 مارس 2014 كرم نادي الطيران في مصر فيفي عبده بعد أن اختيرت أمًّا مثالية لعام 2014 خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.

صحيفة المواطن