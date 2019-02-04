محاكمة سبعة جنود بتهم القتل و الجرائم الليلية بجوبا

بدأت المحكمة العسكرية بجوبا، ، يوم الجمعة ، جلسة محاكمة سبعة جنود من وحدات الجيش المختلفة يواجهون تهم القتل وتنفيذ جرائم ليلية بالعاصمة جوبا.
وقال سانتو دوميج، نائب المتحدث الرسمي بإسم جيش جنوب السودان ، في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد ، إن المحكمة العسكرية بدأت جلستها الثالثة يوم الجمعة و قامت بتسجيل التهم ضد السبعة جنود.
وأضاف دوميج أنه تم تسجيل بعض البلاغات في حق المتهمين تحت المواد 48 و المادة 207 بالاضافة الى المادة 302 و المادة 27 من القانون العسكري.
وكشف دوميج عن إنعقاد جلسة أخرى يوم الأربعاء المقبل للاستماع لأقوال الشهود والنطق بالحكم.
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