السوق السوداء .. اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م في السودان

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 62 جنيه الريال السعودي 16.00 جنيهاً الدرهم الاماراتي 18.20جنيها اليورو 68 جنيه الجنيه الاسترليني 74 جنيه الجنية المصري 3.40 جنيه الريال القطري 16.21 جنيه يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 04\02\2019م (وقت نشر الخبر ) تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 73 الريال السعودي 19.90 الدرهم الاماراتي 21 اليورو 77 الجنيه الاسترليني 82

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