مقتل تسعة وجرح تسعة آخرين إثر هجوم مسلح بشرق البحيرات

أكد مسئول حكومي وقوع هجمات مميتة بمنطقة طيانق رويل في مقاطعة نيانق بولاية شرق البحيرات بجنوب السودان، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص و جرح تسعة آخرين من مجتمع فكام الأسبوع الماضي.
و قال سانتيو أدونق كولكول، محافظ مقاطعة ميان بولاية غرب البحيرات، فى تصريح لراديو تمازج الاحد، ان الصراع الذي نشب بين شباب مجتمع فكام وشباب مقاطعة نيانق الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص و جرح تسعة آخرين من جانب فكام، بمنطقة طيانق رويل بمقاطعة نيانق..
وأوضح كولكول إن سلطات الولاية قامت بنشر الجيش على الشريط الحدودي بين المقاطعتين لتهدئة الأوضاع و حفظ الأمن بين الولايتين.
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