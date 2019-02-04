المريخ يؤدي أول مران بعد العودة من الجزائر وعودة قوية للعقرب

شهد ملعب الجريف في الرابعة من عصر أمس المران الأول للمريخ عقب العودة من الجزائر حسب صحيفة الصدى، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي الخرطوم يوم الأربعاء المقبل لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز. أدى الزعيم مرانه والذي استمر لساعة ونصف بحضور 22 لاعباً، وشارك فيه بكري عبد القادر “المدينة” وسيف الدين مالك “تيري” بينما غاب أحمد آدم “بيبو” والنيجري عبد المجيد سومانا والذي مازال في موطنه. أشرف على المران التونسي رمزي العرفاوي المدرب العام، وخضع نجوم الفرقة الحمراء لتمارين لياقة تحت إشراف الروماني ماريوس مدرب اللياقة بالمريخ، حيث استهل اللاعبون المران بتدريبات إحماء ولياقة بالعلامات لرفع مستوى اللياقة وهر مهاجم الفريق بكري عبد القادر “العقرب” عصر أمس وأى المران بعزيمة وإصرار وحماس خاصة بعد الأنباء الأخيرة والتي أكدت أن الطبيب السوري الذي تابع حالة “المدينة” ومنح المهاجم الضوء الأخضر للعودة للملاعب والمشاركة بصورة طبيعية رفقة زملائه ليكتمل عقد المريخ بعد أن شهدت الفترة السابقة نقصاً عددياً هائلاً بداعي الإصابات التي تعرض لها عدد من ركائز الفريق الأساسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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