مهاجم المريخ السابق لاعب ومدرب في آن واحد

سجل ألان وانغا لاعب المريخ السابق حالة غريبة ربما تكون الأولى من نوعها في الدوري الكيني. وكلفت إدارة نادي كاكاميغا هومبويز – الفريق الذي يلعب له وانغا – اللاعب بمهمة تدريب الفريق بعد إقالة المدرب بول نكاتا المتهم بالتواطؤ في إحدى المباريات. وفي أول مباراة خاضها الفريق تحت قيادة وانغا المدرب حسب صحيفة الصدى، قام مهاجم المريخ السابق بوضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين. ونجح وانغا خلال المباراة في تسجيل هدفين قاد بهما فريقه لفوز على بنداري يونايتد برباعية نظيفة. وعلق وانغا على الحالة الفريدة بالقول “الأمر يشبه أن تضع امتحاناً، ثم تجلس للإجابة على الأسئلة التي وضعتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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