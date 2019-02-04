أمريكي: أتيت لأجل العلم ولهذا السبب (..) تزوجت سودانية

تعلق قلبه بالسودان لما وجده فيه طيبة ونقاء وحسن معشر.. جعله يتخذ عهداً على نفسه إلا يتزوج سودانية، وحقق حلمه، يكن للشعب السوداني حباً كبيراً بتناغم متواتر دعمه بزياراته لمناطق ليتزود أكثر ويتشبع إنه مدرب الفنون القتالية والدفاع عن النفس، باهي سليمان محمد أمريكي الجنسية سوداني الروح، ما يحمله فؤاده للسودان ..

*حدثنا عن زيارتك الأولى للسودان ؟

أتيت السودان لأول مرة في العام 186م بغرض الدراسة في المركز الإسلامي لدراسة اللغة العربية لعامين متتاليين بعد درست الخلوة في باكستان، وعدت لأمريكا ومن ثم عدت للسودان في العام 1990م لأجل إتمام مراسم الزواج .

* أين التقيت بزوجتك ؟

التقينا في العمل ومن حينها قلبي رفض أن يتزوج غيرها وأصررت بالعودة لأتزوجها .

* ماذا عن الأبناء ؟

لدي بنتين والكبرى احبها كثيراً لأنها مشاغبة جداً، بينما الصغرى لها شخصية مختلفة استغرب لها فهي لم تأخذ من صفاتي أو صفات والدتها .

* لماذا اخترت أن تتزوج سودانية ؟

المرأة الأمريكية مشاكسة تتحدث وتسير كالرجل ولا فرق بينها بأي شئ، بينما المرأة السودانية تحمل صفات كثيرة تشير الى أنها امرأة منذ أن تسمع صوتها عبر الهاتف وهو ما حدث معي بعد أن تعرفت بزوجتي لأنني تأكدت أن صفات القرآن الكريم تتوفر في المرأة السودانية بشكل كبير .

* ماذا جذبك في المجتمع السوداني ؟

أكثر ما أعجبني سلام السودانيين لبعضهم البعض فهو عجيب وحلو شديد واستخدام عبارات لطيفة ومريحة وآمنة مثل كيف الحال، الله يسلمك، فلا يوجد مجتمع أهر به هذه الكمية من التودد في إلقاء التحية وسلام الجماعة كالقتال لمنم لا يعرفه حقيقة ويستغرب له لأنه مليان محنة السودانيين .

هل قمت بزيارة مناطق سودانية ؟

زرت أماكن كثيرة جداً وأكثرها رسوخاً بذهني كسلا وما فيها من فروقات بين قبائلها ووجه التشابه بين قبيلة الرشايدة وبعض القبائل السعودية، ايضاً كسلا يميزها جبال توتيل وجمالها السياحي، وزيارتي للقضارف عرفتني بتنوع مجتمعي أخر، أما الأبيض فحكايتها الأروع بجمالها الخلاب وطبيعتها المريحة للنفس .

* وفقاً لخبراتك في الجانب الرياضي ؟

كل أنواع الرياضيات تسير بشكل جيد، المجتمع الرياضي السوداني إلا أنها تحتاج للمقومات العالمية وفي جانب الفنون القتالية بشكل عام فهناك العديد من المعوقات التي تواجهها منها كيفية تطبيق الفنون القتالية على أرض الواقع ولكن رياضة الجودو تسير نحو الأفضل الآن عبر المدارس .

* هل هناك سن محددة لتعليم الأطفال الفنون القتالية ؟

لا يوجد عمر محدد لتعليمها فيمكن أن يتم تدريبه وهو بعمر الثالثة أيضاً لا تتطلب بنية جسمانية محددة فالأطفال هم المستقبل ويتطلب الأمر الاهتمام بهم أكثر عبر معسكرات متخصصة لتعليمهم فنون القتال والدفاع عن النفس عبر تثبيت المهارات ومبادئها لخلق مستقبل جديد لهم وهو عمل يتطلب تعزيزات نفسية كثيرة .

* أكثر وجبة سودانية أحببتها ؟

كل الوزجبات السودانية شهية إلا أنني إرتبطت بأكلة الفول بالجبنة ولا أمل منها تماماً .

برأيك هل هي مغذية ؟

نعم، فهي غنية بكل أنواع المغذيات ولكني أشدد على عدم تناول السكريات فهي مميتة ببطء شديد ويتناولها المواطن كثيراً

* ومن المشروبات ؟

استمتع بشرب الكركدي فهو جميل جداً

أجرته: رباب علي

الخرطوم (صحيفة الإنتباهة)