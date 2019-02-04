كشف وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للملتقى التنسيق رقم (29) د. الطاهر حسن الطاهر، عن اتجاه لإعادة السلم التعليمي لـ(12) عاماً. وأشار الطاهر في تصريح صحفي في ختام الملتقى لوزراء التربية ومديري التعليم حسب صحيفة التيار أمس الأحد، إلى الالتزام بتوصيات مؤتمر التعليم 2021 ومخرجات الحوار الوطني على أن يصبح السلم التعليمي (12) عاماً حتى يتسق مع النظام التعليمي العالمي، وتقسم للمرحلة الابتدائية (6) سنوات، الثانوية العامة (3) سنوات والثانوية العليا (3) سنوات، ويتم عرضها على جهات اتخاذ القرار لإصدار القرار النهائي بشأنها، ونوه وكيل التربية إلى أن الملتقى أشار لضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم التعليم، ليسهم في قضايا المعلمين والتعليم، بجانب توطين التغذية المدرسية لاستقرار الطلاب والتلاميذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: التربية تكشف تفاصيل جديدة عن السلم التعليمي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.