أقدمت العروس (م .أ) على أمر غريب وهو رفضها لإتمام مراسم زواجها، بسبب إنها لا تريد أن تذهب لزوجها المغترب كـ(طرد) .
وقالت العروس إنها طالبت زوجها الذي أكمل مراسم العقد وهو بالمملكة العربية السعودية، إن يأتي لإتمام مراسم الزواج وحضور الزفاف، إلا أنه قال لها (بأنه يريد الاستفادة من الإجازة والسفر لإحدى الدول الآسيوية لقضاء شهر العسل، وأن يتم إرسالها له هناك) – بحسب قولها .
إن هذا الأمر أثار حفيظتها خاصة وأن أغلب صديقاتها قالوا لها (ح تمشي طرد)، في الإشارة إلى إلغاء شخصيتها وأنها مثلها ومثل طرد رمضان، الذي تقوم الأسرة بإرساله لابنها، وأوضحت أنها الآن قامت بتأجيل مراسم الزفاف إلى إن يأتي زوجها، وهذا بمثابة شرط له ..
أسرة العريس استغربت السبب، إلا أنها تقبلت الأمر، وعذرت العروس لصغر سنها وتأثرها بحديث صديقاتها، وأيضا لصلة القرابة بينهما، فالعروس وبحسب صحيفة آخر لحظة هي أبنة عم العريس .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عروس ترفض إكمال مراسم زواجها من مغترب لأغرب سبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.