عروس ترفض إكمال مراسم زواجها من مغترب لأغرب سبب

أقدمت العروس (م .أ) على أمر غريب وهو رفضها لإتمام مراسم زواجها، بسبب إنها لا تريد أن تذهب لزوجها المغترب كـ(طرد) .

وقالت العروس إنها طالبت زوجها الذي أكمل مراسم العقد وهو بالمملكة العربية السعودية، إن يأتي لإتمام مراسم الزواج وحضور الزفاف، إلا أنه قال لها (بأنه يريد الاستفادة من الإجازة والسفر لإحدى الدول الآسيوية لقضاء شهر العسل، وأن يتم إرسالها له هناك) – بحسب قولها .

إن هذا الأمر أثار حفيظتها خاصة وأن أغلب صديقاتها قالوا لها (ح تمشي طرد)، في الإشارة إلى إلغاء شخصيتها وأنها مثلها ومثل طرد رمضان، الذي تقوم الأسرة بإرساله لابنها، وأوضحت أنها الآن قامت بتأجيل مراسم الزفاف إلى إن يأتي زوجها، وهذا بمثابة شرط له ..

أسرة العريس استغربت السبب، إلا أنها تقبلت الأمر، وعذرت العروس لصغر سنها وتأثرها بحديث صديقاتها، وأيضا لصلة القرابة بينهما، فالعروس وبحسب صحيفة آخر لحظة هي أبنة عم العريس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)