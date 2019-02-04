صحيفة اسرئيلية تكشف عن اصرار نتنياهو زيارة الخرطوم

كشفت صحيفة اسرائيلية مؤخرا عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة السودان قبيل الانتخابات الإسرائيلية وفق مانقلته جريدة العربي الجديد القطرية .

وأكد موقع صحيفة “معاريف” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل حاليا جهودا كبيرة من أجل تنظيم زيارة له إلى إحدى الدول العربية أو الإسلامية، قبل موعد إجراء الانتخابات العامة في التاسع من أبريل/نيسان القادم.

ونوهت الصحيفة في تقرير أعده معلقها للشؤون الاستخبارية يوسي ميلمان، إلى أن السعي لتنظيم هذه الزيارة “سيوظف ضمن الحملة الانتخابية ولمواجهة خصوم حزب الليكود” الذي يقوده نتنياهو.

وأشار ميلمان إلى أن نتنياهو معني بتنظيم زيارة للمغرب أو السودان، على اعتبار أن مثل هذا التطور سيقدمه كإنجاز أمام الجمهور الإسرائيلي.

واستدرك أن تدشين علاقات دبلوماسية مع السودان لم يعد ممكنا في أعقاب ردة الفعل الجماهيرية والسياسية العارمة التي تفجرت في الخرطوم، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير بات يعي أن زيارة نتنياهو للخرطوم ستمثل مخاطرة كبيرة له ولنظامه.

واعتبر معلق الشؤون الاستخباراتية أنه “لو تعلق الأمر بالبشير فسيكون سعيدا لو تمكن من استقبال نتنياهو في الخرطوم، بسبب انعكاسات هذه الخطوة الإيجابية في واشنطن ودورها المحتمل في منح نظامه شرعية دولية”.

وشدد ميلمان على أن اليأس “لم يتسرب” إلى ديوان نتنياهو، مشيرا إلى أن الديوان يسعى لإقناع البشير بأن يوافق على الأقل بالسماح لطائرات شركة “إل عال” الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية لتقليص مدة الطيران إلى أميركا الجنوبية.