سلطة الطيران المدني تلزم شركات الطيران ببيع التذاكر بالعملة المحلية

وجهت سلطة الطيران المدني شركات الطيران ببيع تذاكر السفر للسودانيين المقيمين بالدولة بالعملة المحلية. وأصدرت دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني حسب صحيفة السوداني منشوراً استناداً على الاتفاق الذي تم بين سلطة الطيران وبنك السودان واتحاد شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد وغرفة النقل الجوي أواخر يناير الماضي. ووجه المنشور، ببيع تذاكر السفر الجوي للسودانيين المقيمين بالدولة بالعملة المحلية بينما يتم بيع التذاكر بالعملة الحرة للفئات الأخرى من أجانب ومقيمين وسودانيين غير مقيمين، وأن تلتزم الشركات بسعر آلية صناع السوق بالنسبة لمبيعات التذاكر المعلن الآن بما يعادل 47.5 جنيه للدولار. وأكد المنشور التزام بنك السودان بتحويل فوائد مبيعات شركات الطيران الأجنبية لبلدانها وفق سعر آلية صناع السوق وقت التحويل. وقادت سلطة الطيران المدني مؤخراً، مبادرة مع الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق صدر بموجبه هذا القرار وتم توزيعه إلى جميع شركات الطيران ووكالات السفر العاملة بالبلاد

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