وزير العدل يقف على حيثيات وفاة معلم خشم القربة

وقف وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم،على حيثيات وفاة المعلم بولاية كسلا أثناء التحقيق معه عن لقاء يجمعه باتحاد المعلمين الذي زار خشم القربة.

وكشف مولانا ،عن تكوين لجنة بالوزارة لمراجعة وتعديل قانون النظام المثير للجدل، بعد أن تبدت مساوي القانون من خلال الممارسة.