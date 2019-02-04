بعد محاولات أسرته وزملاءه.. هل يعود "حق أحمد الخير"؟ (تقرير)

بعد وفاة المعلم أحمد أبو الخير، في أحد السجون السودانية، بعد ساعات من إعتقاله على خليفة اتهام بإشتراكه في تظاهرة مناهضة للرئيس عمر البشير، بدأت أسرته وزملاءه في التحرك من أجل إعادة حقه وعدم إهداره.

ورحل الخير وهو معلم بمدينة خشم القربة التابعة لولاية كسلا شرقيَّ البلاد، إبان فترة احتجازه، و عقب اعتقاله بيومين، و تقول أسرته إنه مات نتيجة التعذيب، بينما تصر السلطات على أن الوفاة طبيعية.

وأعلن زملاء أحمد الخير عوض الكريم في مؤسسة "اكسلانس" التعليمية، بحسب بيان دخولهم في إضرابٍ عن العمل بداية من أمس الأحد، ولحين كشف ملابسات وفاته بالأدلة والمستندات.

ونفذ زملاء الراحل وقفة احتجاجية وتسليم مذكرة احتجاجية معنونة لوزيرة التربية والتعليم، مشاعر الدولب،

تطالبها بعقد اجتماع عاجل معهم لتوضيح ملابسات الحادثة، وقالوا إن اضرابهم مستمر إلى حين يحدث ذلك.

قال سعد الخير عوض الكريم إن أسرته تعتزم تدوين بلاغ في مواجهة جهاز الأمن لوفاة احمد الخير عوض الكريم في ظروف غامضة بمعتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا.

وقال الطبيب العمومي محمد علي محمد الحسن في تقريره عن المرحوم أحمد خير وجود كدمات في الظهر والعجز الأيمن، وذكر تقرير الطبيب العمومي صفحة شرطة السودان- المكتب الصحفي أن الجثمان لا توجد به جروح ظاهرية قطعية، ووجه بتحويل الجثمان إلى المشرحة.

وفي الأثناء ذكر تقرير إختصاصي الطب الشرعي الدكتور عبد الرحيم محمد صالح ان الجثة بها تكدم في عموم الظهر متداخل مع السجيات، وتكدم بالإلية اليمنى متداخل مع الفخذ. وأكد التقرير الي نشرته صفحة شرطة السودان المكتب الصحفي عن تكدم باصابع القدم وخليفة الساقين، وقال الجثمان تعرض لعنف جنائي، وأشار التقرير إلى سلامة الجسم من الكسور، لكنه أكد إرسال عينات لفحص السموم بالخرطوم.

من جانبه قال مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يس محمد حسن أثناء إجراءات التحقيق معه ضمن متهمين آخرين في حراسات جهاز الأمن شعر بأعراض المرض وتم تحويله إلى المستشفى ذكر الطبيب بعد الكشف الأولى عليه أن المذكور فارق الحياة، ولكن شقيق المرحوم قال إن الفقيد تعرض للضرب وظهرت عليه أثر الضرب.

وأوضح حسن في تصريحات نقلها التلفزيون أن أفراد اسرة أحمد الخير حضرت التشريح، ونفى ياسين ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرض المرحوم للضرب التعذيب، وقال مدير شرطة ولاية كسلا لم يتعرض المذكور للمساس أو التعذيب والضرب.

ذكر الخير أن طبيب من مستشفى كسلا اتصل عليه في الثالثة من فجر السبت أبلغه بأن أخاه توفى وأن المشرحة لا تعمل لذلك عليه تسريع الإجراءات لأن أخاه توفى منذ الثامنة والنصف من مساء الجمعة.

وذكر الخير أنه سيدون بلاغ في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمعرفة ملابسات موت شقيقه، وقال إن جهاز الأمن بخشم القربة أبلغه قبل يومين من الحادث أنه سيرحل أخيه سعد الذي اعتقل خلال الإحتجاجات الأخيرة إلى معتقلات مدينة كسلا، وأضاف أن جثمان أخيه قفيه أثار ضرب.