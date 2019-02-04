أساتذة جامعة الجزيرة يطالبون بتنحي البشير (تفاصيل)

وقع أساتذة جامعة الجزيرة، بولاية الجزيرة وسط السودان، على مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة، ووقفوهم مع خيار الشعب السوداني.
وأدان الأساتذة في مذكرتهم استخدام القوات الأمنية العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى وسط المواطنيين العزل.
كما أكدوا دعمهم لتجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، وانخراطهم الفاعل في الاحتجاجات والاعتصامات حتى اسقاط النظام.
وينتظم حراك واسع في الجامعات السودانية داعما للاحتجاجات في السودان، حيث نظم اساتذة جامعات الخرطوم والسودان والنيليين وقفات احتجاجية، واعلنوا دعمهم ومساندتهم لحق الشعب السوداني في التظاهر السلمي.
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