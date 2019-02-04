إفتتاح أسواق البيع المخفض تسهم في انخفاض الأسعار بالجنينة

وتعهد معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن بافتتاح المزيد من أسواق البيع المخفض بجميع الوحدات الادارية في محليته وأشار إلى أن ذلك يأتي في اطار اهتمام المحلية بمعاش الناس وأعلن عن افتتاح ستة مراكز لبيع المخفض للحوم الحمراء واشار الي تخفيض أسعار اللحوم بمبلغ عشرون جنيها مقارنة مع السوق الاسود وكشف عن جهود جارية لصيانه الجزاره الكبيرة وسط السوق من اجل تحسين مراكز البيع بالمحليه ودعا المستثمرين الي الاستثمار في مجال اللحوم واكد سلامة الماشية بالولاية من الامراض حسب افادات ادارة الثروة الحيوانية بالمحليه.
من جهته اشار ادريس زكريا ابراهيم مشرف مراكز بيع اللحوم المخفضة ادريس زكريا ابراهيم الي ان هذه الفكرة جاءت بعد الوقوف علي الزيادة الكبيرة علي اسعار اللحوم واوضح انها تأتي من اجل تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل الاسر بالمحليه.
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