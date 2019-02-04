وتبادل الرئيسان رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الرئيس البشير في رسالته، إن الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية تعد حدثاً رئيساً ذا أهمية تاريخية عميقة بالنسبة للسودان، وإن العلاقات الثنائية تطورت باطراد في شتى المجالات خلال السنوات الستين الماضية.
وأضاف الرئيس أن الجانب السوداني مستعد لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الصين، سيما في إطار مقترح الرئيس الصيني الخاص ببناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، والمشاركة بنشاط في بناء "الحزام والطريق"، لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لمستوى أعلى.
من جهته، أشار الرئيس الصيني في رسالته إلى أن السودان من أوائل الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، منوهاً إلى أنه على مدى السنوات الستين الماضية، ظلت العلاقات الثنائية تتطور بطريقة صحية ومستقرة، وحقق التعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة. وأضاف بينج أن الدولتين أقامتا في عام 2015 شراكة استراتيجية، وأنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان والصين يتفقان على دعم مبادرتي "الحزام والطريق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.