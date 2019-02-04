نهر النيل تتعهد باستكمال المشروعات التنموية خلال العام الحالي

تعهد وزير المالية والقوي العاملة بولاية نهر النيل عثمان احمد يعقوب باكمال كافة المشروعات التنموية التي يجري العمل بها الولاية خلال العام الحالي لتساهم في تقديم الخدمات بالصورة المثلي للمواطن.وكشف يعقوب خلال ترؤوسه الاجتماع الجامع الذي ضم مجلس تنسيق التنمية بالولاية للمجهودات والمساعي التي تبذلها الادارة العامة للتنمية بالولاية وأوضح ان الولاية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة خاصة علي صعيد قطاعات

المياه والتعليم والطرق والكهرباء وشدد علي ضرورة المتابعة اللصيقة لكافة المشروعات التي يجري العمل بها وحيا تضحيات انسان المناصير ومجاهداته الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لانفاذ كافة البرامج والمشروعات بمناطق الخيار المحلي واشاد بالاداء للادارة التنفيذية لهيئة الخيار المحلي واعلن عن جملة من البشريات علي راسها قيام طريق ام سرح كريمة من ميزانية الولاية بالاضافة الي مواصلة العمل بطريق المنصورة ابوحمد كريمة وانشاء المعابر بمحلية البحيرة من ميزانية الولاية بالاضافة الي مواصلة الجهود بخصوص كهرباء البحيرة.

وأوضح يعقوب ان العام الحالي يمثل عام العبور للولاية في مجال التنمية والخدمات.

وناقش الاجتماع سير العمل بمشروعات التنمية المنفذة عبر ميزانية الولاية وموارد الولاية الذاتية واطمان علي سير العمل بمحطات المياه بالشريك والكرو وامكي بمحلية ابوحمد ومحطة الباوقة بمحلية بربر ومحطة الجريف بمحلية المتمة حيث اكتمل العمل بنسبة تنفيذ عالية جدا ومعظمها جاهزة للافتتاح بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية بجانب بدء الاجراءات بقيام وانشاء محطة مياه الطوينة بمحلية البحيرة و سير العمل بمحطات مياه ابوحمد وشندي والمتمة بعد اكتمال العمل بنسبة كبيرة خاصة في الاعمال المدنية والتعثر الذي لازم العمل حيث تم الاتفاق علي مواصلة الاتصالات مع بنك السودان المركزي لمواصلة وتكملة ماتبقي من اعمال في هذه المحطات الكبرى التي تساهم في تحقيق الوفرة في المياه.

كما ناقش الاجتماع ملف الكهرباء خاصة علي صعيد كهرباء الضغط المتوسط والمنخفض في مناطق جنوب الشريك وكهرباء السلمانية والجول وفتوار واكتمال العمل بمربع 13 بحي المطار بعطبرة وكهرباء جيوب المدن بالدامرفضلا عن مناقشة ملف الطرق باعتبار ان الطرق تمثل الدعامة والركيزة للنهضة والتطور وجدواها الاقتصادية والاجتماعية حيث بدات الولاية ومن ميزانيتها العمل في سفلتة حوالي 100 كيلو وعلي راسها طريق ام الطيور الزيداب والذي اكتمل العمل به وتجري الترتيات لاقامة كبري ابوسليم علي الطريق وطريق بربر العبيدية بالاضافة الي طرق الجذب السياحي التي تدعم البنيات التحتية والاساسية للسياحة باعتبارها من الموارد الاقتصادية المهمة. إلي ذلك اطمان الاجتماع على سير العمل بطريق النيل الغربي والذي سيرتبط بطريق الصادرات امدرمان بارا وكذلك الطرق الداخلية بالدامر وعطبرة والمتمة وناقش مشاريع البرنامج الاسعافي لمناطق شرق كبوشية ومناطق الخيار المحلي ومناطق سيدون.