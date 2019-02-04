البشير : البنوك تتعامل بالربا ونظام علماني

اتهم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، البنوك بالربوية واتباع نظام غربي علماني في ادارة الاموال، واصدر توجيهات عاجلة، بالغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الاصغر وطالب بالا تزيد فائدة المرابحة عن 5%.وقال ان المرابحات في البنوك السودانية نتائجها اسوا من اي نظام ربوي موجود.

واتهم المصرفيين بانهم نتاج نظام مصرفي غربي وضعي علماني يهيمن على تفكيرهم واداءهم وهذه هي نتائجه.واضاف حينما قلت هذا الكلام بعض المصارف كادوا يعملوا انقلاب على الحكومة وثورة جديدة.واتهم البشير مدراء مصارف لم يسمها بمقاومة وافشال تجربة التمويل الاصغر لعدم قناعتهم بها وتحويل الاموال الى دولارات.

وقال يمكن لمدير فرع في اي بنك من البنوك يخلف رجلاً على رجل ويجري عملية مرابحة صورية ويحول الاموال في البنك الى دولارات ويخرب بها السوق.وكشف البشير خلال مخاطبته لقاءاً للتمويل الاصغر بولاية شمال كردفان، يوم الإثنين، عن مقاومة في المصارف لتنفيذ نسبة 12% في التميول الاصغر، وزاد” وجدنا مقاومة ظهرت في ان نسبة التنفيذ لم تتعدى 3-4%.