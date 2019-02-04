وترأس كبر في مستهل الزيارة اجتماع مجلس حكومة الولاية ، الذي استعرض تقارير اداء الوزارات والمجلس الاعلى للسياحة والاستثمار للعام ٢٠١٨م ، وخطة حكومة الولاية للعام ٢٠١٩م.وسيفتتح نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارة عدداً من المنشآت الخدمة والتنموية بولاية البحر الاحمر ويخاطب لقاءاً للفعاليات السياسية .
ويشهد كبر يوم غد الثلاثاءٍ افتتاح مستشفى الاطفال ووحدة المعالجة والمعمل بمركز علاج الاورام، ويتفقد محطة تحلية مياه الشاحنات ومشروع تأهيل مباني جزيرة سواكن الاثرية ، وفي ختام زيارته سيقوم نائب رئيس الجمهورية بزيارة خلاوي الشيخ علي بيتاي.
كانت هذه تفاصيل خبر كبر يفتتح مستشفي للاطفال ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.