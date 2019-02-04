مقتل قيادات بارزة بالعدل والمساواة في إشتباكات جنوب ليبيا

وقال عبدالله آدم القيادي المنشق من الحركة، أن إشتباكات عنيفة نشبت بين حركتي مناوي وعبد الله جنا، ضد حركة العدل والمساواة بتخوم مناطق الكفرة وسبها جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منسوبي الحركات.
وأشار آدم إلى أن الحركات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية خلافات عديدة بسبب تقاسم الدعومات اللوجستية والعسكرية التي تقدمها لهم الأطراف المتقاتلة بليبيا.
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