نائب رئيس الجمهورية يصل ولاية البحر الاحمر

وصل نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر اليوم الى حاضرة ولاية البحر الاحمر في زيارة للولاية تستغرق يومين ، حيث كان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر الهادي محمد علي واعضاء حكومته والقيادات التشريعية والتفيذية بالولاية .

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