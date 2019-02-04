أسعار النفط تستقر فوق الستين دولارا

استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الأثنين فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان 60.52 دولارا

نفط مربان 62.28 دولارا

النفط العربي الخفيف 62.74 دولارا

النفط العربي الثقيل 60.24 دولارا

نفط برنت 60.42 دولارا

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