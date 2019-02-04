اضراب الاطباء يدخل شهرها الثاني

وشمل الاضراب مستشفيات الخرطوم والقضارف والفاشر ونيالا والجنينة وسنار وكادقلي وبورسودان وسنجة وعطبرة وشندي والدامر وكوستى والدويم ودنقلا .واكد بيان مشترك صادر عن الاطباء مواصلة إضرابنا حتى السقوط و نضالاتنا جنباً إلى جنب مع جماهير الشعب السوداني العظيم بمختلف مكوناته و قطاعاته وصولاً الى الحرية و العدالة و الديمقراطية و سنستمر في سلميتنا التي هي سلاحنا الأقوى و الأمضى الذي لن يخذلنا و حتماً سننتصر.
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