موظفين يتفاجأون باستقطاعات مالية تحت إسم (ضريبة حماية الوطن )

تقاجا العاملون والموظفون في الخدمة المدينة والتعليم العام بإستقطاعات مالية حدث في مرتباتهم عن شهر يناير فاقت عند البعض مبلغ ال 300 جنيه.

وقالت مصادر ان هذا الاستقطاع الراتبي الجديد يأتي تحت إسم (ضريبة حماية الوطن ) واشارت الى انه وفي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن الزيادات في المرتبات ارتفعت في المقابل الأسعار بصورة غير مسبوقة .