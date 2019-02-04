من أجل إنقاذ الموقف.. 3 تحركات لـ"البشير" (تقرير)

عدة تحركات أجراها الرئيس السوداني عمر البشير، خلال الساعات الماضية، في محاولة منه لمحاولة الحد من التظاهرات التي إندلعت ضده بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

و تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، في وقت يسعى لمواجهة التظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتحرك الرئيس الذي أمضى ثلاثة عقود في السلطة، لحشد أنصاره في البلاد، في مسعى لمواجهة التظاهرات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه.

وتعهد خلال تجمع في ولاية شمال كردفان، تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديدًا في المنطقة.

ودليلًا على تنفيذه تلك العهود، أكد رئيس الجمهورية، عمر البشير، بأنه رغم الظروف والحصار الذي فرض علي السودان الا انه يتم تنفيذ مشروع خدمي وتنموي، موضحاً بان توفير الرعاية الصحية والمياه يعتبر من أولويات الدولة.

ونوه خلال مخاطبته الحشد الجماهيري، الاحد، بمنطقة خلاوي سراج بمحلية بارا ضمن زيارته لشمال كردفان، أن شباب السودان قدموا 18 الف شهيد مشيرا إلي المؤسسات التعليمية التي تم إنشاؤها من أجل الشباب.

كما وجه رئيس الجمهورية، عمر البشير، منسقية الخدمة الوطنية بالعمل على محو الأمية وازالتها في جميع ولايات البلاد بنهاية (٢٠٢٠)، مضيفا أن برنامج الدولة هو إغلاق منابع الأمية من خلال تعميم تعليم الأساس الإجباري على أن تتبارى الولايات في تقديم تقارير توضح فيها ان كل طفل بلغ سن السادسة أصبح داخل فصل الدراسة.

ووجه ولاية شمال كردفان بالاستمرار في مشروع نفير نهضة الولاية الذي فجر طاقات مواطنيها، وقدم نموذجا يحتذى من خلال الإنجازات التي حققها، مجددا استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنفير بتقديم أربعة جنيهات مقابل كل جنيه تجمعه لجان النفير.

وأشار ان الدولة ستستمر في بناء الطرق الفرعية بين حواضر المحليات بالولاية بعد طريق الصادرات ام درمان، جبرة الشيخ بارا.

واعلن أن الطريق القادم سيكون (طريق الذهب) على خط المزروب سودرى، و توفير الإمداد الكهربائي على طول هذا الطريق بهدف قيام مناطق حضرية جديدة ومشاريع إنتاجية نسبة لما تتمتع به هذه المنطقة من أراضي خصبة ومياه جوفية وفيرة تصلح لزراعة مختلف المحاصيل وتربية الحيوان.

وترضية لصغار المنتجين، قرر الرئيس السوداني عمر البشير إلغاء القيمة المضافة على مشاريع التمويل الأصغر، كما وجه بنزع الأراضي الغير مستثمر وتمليكها لصغار المنتجين.