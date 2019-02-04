"جبل أولياء" تُدشن وجبة الإفطار لطلاب المدارس

دشن معتمد محلية جبل أولياء أبوعبيدة العراقي توزيع وجبة الإفطار لطلاب مدرسة مأمون بحيري الأساسية بنين بمنطقة اليرموك ضمن مبادرة إطعام التي ينفذها العاملون بمجموعتي الخدمات اللوجستية والصناعية بشركة جياد. وأعلن العراقي دعم وتبني كافة المبادرات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستقرار وسط قطاعات الطلاب والشباب وأن تحقق الأهداف المرجوة. كما أعلن دعم جهود العمل الطوعي والإنساني وتصويب جهود كافة المنظمات للعمل بالمناطق الطرفية بالمحلية ومنطقة النصر على وجه أخص بهدف تحقيق الاستقرار في أوضاع التعليم بقطاع النصر حتى يحرز القطاع التفوق في التحصيل الدراسي. وكشف العراقي عن تكفل المحلية والتزامها بتكملة كافة النواقص بمدرسة مأمون بحيري التي شهدت توزيع العمل على أن تتواصل مسيرة العمل حتى تكتمل كافة النواقص بالمنطقة، محييا جهود شركة جياد وإنجازاتها في دعم التنمية والاقتصاد.

وكشف العراقي عن تكفل المحلية والتزامها بتكملة كافة النواقص بمدرسة مأمون بحيري التي شهدت توزيع العمل على أن تتواصل مسيرة العمل حتى تكتمل كافة النواقص بالمنطقة، محييا جهود شركة جياد وإنجازاتها في دعم التنمية والاقتصاد.

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