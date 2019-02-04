الخرطوم تُخطط لتطوير وتنمية العمل الزراعي

قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم المهندس الطاهر الطيب، إن وزارته تضع مسألة تطوير وتنمية العمل الزراعي وتجويده أولوية في استراتيجيتها لكونها مرتبطة بالأمن الغذائي. وبحث الوزير خلال اجتماع مشترك مع وفد الاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين بالولاية، أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد في مجالات التدريب وتطوير المشاريع الزراعية بالولاية. وأكد الوزير الدور الكبير للمهندس الزراعي في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وأشاد دور المهندسين الزراعيين في ترقية وتطوير المشاريع الزراعية.

وأشاد دور المهندسين الزراعيين في ترقية وتطوير المشاريع الزراعية.

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