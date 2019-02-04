البرلمان يدعو إلى تطبيق قوانين الشفافية والفساد

وقال جماع خلال مناقشة، تقرير المراجع العام لجمهورية السودان للعام 2017م، إن الاجتماع تطرق إلى الإيرادات في الجمارك والضرائب وإمكانية الإيفاء بالربط المقرر.
وأشار الي النظر في الفاقد والاستماع إلى إنفاذ قرارات المجلس الوطني بشأن ولاية المال العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأكد وزير الدولة بوزارة المالية مصطفى حولي أن وزارته ملتزمة بتطبيق القوانين التي يسنها المجلس الوطني، داعيا إلى تعديل بعض القوانين واللوائح التي من شأنها أن تسهم في إصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.وتطرق أعضاء اللجنة إلى المشاكل والعقبات التي تواجه وزراة المالية وبنك السودان، مشيرين إلى ما تمر به البلاد من احتجاجات وتظاهرات بسبب شح السيولة وقلة الخبز والوقود والتي تحتاج معالجات عاجلة، مطالبين بتفعيل آلية مكافحة الفساد وإنفاذ أيلولة المال العام لوزارة المالية.
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