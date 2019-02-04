قفل قضية الدفاع في اتهام رجل بحيازة أسلحة وذخائر

الخرطوم: آيات فضل

قدم دفاع متهم بالاتجار في الأسلحة والذخائر، بطاقة عسكرية لقاضي محكمة مكافحة الإرهاب د.”إسماعيل إدريس” توضح انتماء المتهم للقوات النظامية كمستند دفاع، والتمس المحامي “أسعد العباسي” قفل قضيته مكتفياً بالمستند، في وقت اعترض فيه ممثل الاتهام الملازم أول حقوقي “نزار عمر” التابع للإدارة القانونية لقوات الدعم السريع، على المستند مدعماً اعتراضه بأن المستند لا يحمل ختم أو توقيع الجهة التي أصدرته، فضلاً عن أنه مكتوب بخط اليد ولا يحمل تاريخ صلاحية، ملتمساً استبعاده.

من جانبها قفلت المحكمة قضية الدفاع وحدد جلسة يوم 17 من الشهر الجاري موعداً لإيداع المرافعات الختامية، ويوم 24 للقرار.

وكانت قوات الدعم السريع قد ضبطت المتهم وآخر بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور منتصف العام الماضي، وبحوزة الأول (12324) طلقة (كلاشنكوف) و(13) ألف طلقة رشاش قرنوف، بجانب (13) علبة ذخيرة (دوشكا)، و(165) دانة (آربجي 7)، و(2) بندقية كلاش، و(10) خِزن وقرنيت، وبرأت المحكمة المتهم الثاني نسبة لعدم كفاية الأدلة.