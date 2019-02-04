عااااااجل .. اتجاه لطباعة عملة فئة 500جنيه

المدارية: المدارية وسط تحذيرات من تصاعد التضخم وتذايد الاسعار كشف مصدر للمدارية عن اتجاه بنك السودان لطباعة عملة جديدة فئة 500جنيه في الاشهر القادمة وكان بنك السودان قد طرح فئتي 200 و100جنيه نهاية الاسبوع الماضي لمعالجة شح السيولة بالبلاد والازمة اقتصادية وارجع وزير المالية معتز موسي هذه الازمة لذهاب بترول الجنوب وان اقتصاد السودان تراجع منذ العام 2011 اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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