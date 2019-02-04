عاجل .. الرئيس البشير يعلن الغاء القيمة المضافة علي مشاريع التمويل الاصغر

فياريال x

13:00 إسبانيول ريال بيتيس x

17:15 أتلتيكو مدريد ريال مدريد x

21:45 ديبورتيفو ألافيس

أوثو دويو - الكونجو x

15:00 نهضة بركان - المغرب غور ماهيا - كينيا x

15:00 الزمالك - مصر النجم الساحلي - تونس x

18:00 النادي الصفاقسي - تونس الهلال - السودان x

18:00 أشانتي كوتوكو - غانا حسنية أكادير - المغرب x

21:00 الرجاء الرياضي - المغرب نصر حسين داي - الجزائر x

21:00 بيترو أتلتيكو - أنغولا

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