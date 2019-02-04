موسكو تعتزم إجتذاب (السياح الروس) الي السودان

ويحث الوزير مع مديرة المركز الثقافي العالمي للمكتبات الروسية والأدب الأجنبي بوزارة الثقافة الروسية تاتينا سيمينيكو بحضور ممثل المستشار الاستثماري للسياحة بالبحر الأحمر، علاقات البلدين في المجالات الثقافية.
وامتدح روسيا ودعمها للسودان فى المحافل الدولية، معددا المشروعات الثقافية والسياحية؛ لا سيما مشروع المكتبة الوطنية؛ الذى سيشيد على النسق العالمي، داعيا مديرة المركز الثقافي الروسي للتعاون والتبادل الثقافي وخاصة فى مجال المكتبات واصفا السودان بأفريقيا المصغرة لتنوعه الثقافي.
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