موسكو تعتزم إجتذاب (السياح الروس) الي السودان

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، عمر سليمان، على تذليل الصعاب والمعوقات للسياحة بالسودان، ودعا الشركات والوكالات السياحية لبذل الجهود وتقديم التسهيلات للسياح للتعريف بسياحة وثقافة وتراث السودان.

ويحث الوزير مع مديرة المركز الثقافي العالمي للمكتبات الروسية والأدب الأجنبي بوزارة الثقافة الروسية تاتينا سيمينيكو بحضور ممثل المستشار الاستثماري للسياحة بالبحر الأحمر، علاقات البلدين في المجالات الثقافية.

وامتدح روسيا ودعمها للسودان فى المحافل الدولية، معددا المشروعات الثقافية والسياحية؛ لا سيما مشروع المكتبة الوطنية؛ الذى سيشيد على النسق العالمي، داعيا مديرة المركز الثقافي الروسي للتعاون والتبادل الثقافي وخاصة فى مجال المكتبات واصفا السودان بأفريقيا المصغرة لتنوعه الثقافي.



من جانبها وصفت مديرة المركز الثقافي الروسي تاتينا سيمينكو السودان بالجمال والمتنوع مناخيا مشيرة لجمال الطبيعة معددة المناطق السياحية التى زارتها؛ معتبرة السودان ذو تاريخ وحضارة ضاربة الجذور مؤكدة على التعاون والتنسيق فى مجالي الثقافة والسياحة.