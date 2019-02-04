إعتماد السودان نائباً لرئيس اتحاد المقاولين العرب

وقال عضو الوفد الأمين العام لاتحاد المقاولين السودانيين المشارك فى اجتماعات المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب المهندس عبد المنعم الطاهر إن المجلس الى جانب اعتماد الدكتور مالك علي دنقلا نائبا لرئيس الاتحاد أقر تعديل النظام الأساسي للمجلس ليتوافق مع النظم الأساسية للاتحادات المنضوية تحت مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وأشار الطاهر الي مناقشة دور الاتحاد في تصدير المقاولات للدول الأخرى ودوره في عملية إعادة الإعمار بالدول المتأثرة بالحروب.يُشار الى ان الاجتماع الذي عُقد في القاهرة ترأسه علي السنافي، بحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد الربيع
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