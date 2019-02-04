التحري يكشف تفاصيل مقتل “سامر الجعلي” بشارع النيل

حيث تم تعديل مادة الاتهام إلى المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تتعلق بالقتل العمد ومن ثم اسند إكمال التحريات في البلاغ للمتحري الثاني لمواصلة التحري والسير في الإجراءات .

واسترسل المتحري قائلاً للمحكمة بانه وبموجب معلومات توفرت لدى شرطة مدينة النيل بممارسات سلبية بشارع النيل على أثرها تم تشكيل فريق من “6” أفراد بقيادة ملازم شرطة للمتابعة والمتهم كان من ضمن الفريق، مشيراً إلى أنه وأثناء تمشيط الفريق للمنطقة اشتبه بالمجني عليه أثناء توقفه بشارع السيسي مع شارع النيل، وفي الأثناء توقفت عربة الدورية جوار عربة المجني عليه الذي حاول الهرب وارتطمت عربته بعربة الدورية وفي الأثناء ارتكز المتهم على الأرض وأطلق عيارين ناريين صوب عربة المجني عليه .

وأشار المتحري إلى أن أسباب الوفاة إثر إصابة المجني عليه بعيار ناري في الصدر من الناحية الشمالية مما أدى إلى الوفاة.

