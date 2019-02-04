رئيس الوزراء يدعو لضبط المهملات بـ(المحطات الجمركية)

أشاد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بروح الانضباط لهيئة الجمارك السودانية في تقديم خدماتها للمواطنين، داعيا إلى مزيد من التطور لزيادة فاعلية الإنتاج وتحقيقها بأقل التكاليف.

ونادى معتز لدى زيارته هيئة الجمارك السودانية، بأهمية الاهتمام برفع قدرات العاملين والتدريب، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في الربط الشبكي على كافة منظومة العمل والجهات ذات الصلة في إطار الحكومة الالكترونية.

وشدد على ضرورة ضبط المهملات في المحطات الجمركية بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مثمنا جهود العاملين بهيئة الجمارك السودانية خاصة الذين استشهدوا وهم يودن واجبهم في سبيل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

واستعرض مدير هيئة الجمارك السودانية لواء دكتور بشير الطاهر بشير تقرير أداء الهيئة في العام 2018م، مقدما شرحا وافيا لخطة العام 2019م التي ترتكز على حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة العالمية والتحصيل العادل الفعال للإيرادات بجانب بناء القدرات، لافتا إلى أن تقرير الأداء لشهر يناير من هذا العام بلغ 153% من الربط المقدر.