تجمع الصيادلة يعلن إضراباً شاملاً عن العمل في جميع المستشفيات الحكومية

دخل تجمع الصيادلة السودانيين في اضراب شامل عن العمل اعتباراً من أمس وحتى غداً الثلاثاء، بجميع المستشفيات الحكومية باستثناء الحوادث والحالات الحرجة.

ودعا بيان صادر عن تجمع الصيادلة، مساعدي الصيادلة بالمستشفيات الحكومية لدعم الاضراب والتضامن مع الصيادلة المضربين.

وأرجع التجمع اضرابه لما وصفه بتدهور الوضع الصحي في السودان، واعتبر أن التراكم النضالي يمثل إحدى مساهمات الصيادلة في الثورة الحالية، مروراً بالإضراب السياسي وصولاً الى العصيان المدني الشامل تحت قيادة تجمع المهنيين السودانيين وإعلانه مشاركة التشكيلات النقابية في جدوله المعلن في هذا الأسبوع (طبقاً للبيان).

