البشير: برنامج الدولة هو إغلاق منابع الأمية بنهاية (٢٠٢٠)

وحيا البشير خلال مخاطبته كرنفال تخريج دارسي محو الأمية ٢٠١٩ باستاد قلعة شيكان، المعلمين باعتبارهم يمثلون القوة الدافعة وقيادات المجتمع ومنارات الحضارة والمدنية، وهم يقدمون العلم والمعرفة بانتشارهم في حواضر وقرى السودان.
ووجه ولاية شمال كردفان بالاستمرار في مشروع نفير نهضة الولاية الذي فجر طاقات مواطنيها، وقدم نموذجا يحتذى من خلال الإنجازات التي حققها، مجددا استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنفير بتقديم أربعة جنيهات مقابل كل جنيه تجمعه لجان النفير.
وأشار ان الدولة ستستمر في بناء الطرق الفرعية بين حواضر المحليات بالولاية بعد طريق الصادرات ام درمان، جبرة الشيخ بارا.واعلن أن الطريق القادم سيكون (طريق الذهب) على خط المزروب سودرى، و توفير الإمداد الكهربائي على طول هذا الطريق بهدف قيام مناطق حضرية جديدة ومشاريع إنتاجية نسبة لما تتمتع به هذه المنطقة من أراضي خصبة ومياه جوفية وفيرة تصلح لزراعة مختلف المحاصيل وتربية الحيوان.
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