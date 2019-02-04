تصرف قبيح يلزم التصدي له

في غمرة الأحداث المتلاحقة في بلادنا ووسط حالة الشد والجذب الكبرى التي نعيشها لابد أن يتوافق الجميع – حكومة ومعارضة – على الابعاد عن الاتهامات الغير مؤسسة ، وأن يلتزم الجميع بمراعاة الاخلاق في تعاملهم وادارتهم الصراع مع بعضهم بعضًا.

وان يكون نصب أعينهم جميعا احترام الحياة الخاصة للاخرين إذ ليس من حقي أو حقك أن نعمد الى مهاجمة شخص في أسرته الصغيرة أو الكبيرة لأننا اختلفنا معه ، وحتي ان كان الاختلاف كبيرا وخطيرا فإن ذلك لايعطينا حق أن تتجاوز وننتقل في انتقادنا وهجومنا على الشخص المعني إلى تناول عائلته أو محيطه الخاص ودائرته التي تضم معه آخرين ليسوا بالضرورة متوافقين معه سياسيا وحتي على فرص توافقهم سياسيا وعملهم ضمن جبهة واحدة معادية لنا فإن هذا لا يعني أن نتناول اهلهم وعوائلهم.

ومن الصور المستنكرة جدا والبعيدة عن القيم والأخلاق ان يعمد البعض إلى استغلال هذه الظروف المضطربة والأوضاع الغير منضبطة ويحرض على آخرين لأنه يختلف معهم ويريد بهذه الطريقة القذرة المشينة أن ينتقم منهم ويشوه صورهم تصفية لحساب بينهم وهو يعلم أنه يمارس الكذب وهذا امر بالغ الخطورة يجب أن يتصدي له الجميع ويحاربونه حتي لا تنتشر هذه التصرفات القبيحة في مجتمعنا ، ونشير بقولنا هذا الي ماتداوله ناشطون عن صورة لبنت قيل إنها التي تعذب المعتقلين وأنها من عهد إليها جهاز الأمن – باعتبارها من عناصره – باعتقال بعض الناشطات والتحقيق معهن وتعذيبهن ، وهي دعوة ممن صمم الخبر ووضع الصورة إلى جعل هذه الفتاة هدفا لاي اعتداء محتمل من اي شخص قد يتعرف عليها وفقا لصورتها المنشورة خاصة ان كان هذا الشاب ممن اعتقلوا وعذبوا أو ممن اعتقلت زوجته أو أخته أو اي قريبة أو زميلة له وهو انما تعرف على هذه البنت التي يفترض أنها عذبت أهله بسبب نشر صورتها واعتدى عليها انتقاما مما يشعر به من غبن فكيف ان كانت هذه البنت بريئة وأنها وقعت ضحية تصرف غير محترم من شخص غير محترم أراد تصفية حساب معها فتصرف بهذه الطريقة المنكرة افلا يكون هذا المجرم محلا لوقوع غضب الناس عليه بل وضرورة تأديبه ان وقع بأيديهم ؟ انه يستحق ذلك وزيادة.