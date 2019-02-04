الضرائب تعتزم إجراء الهيكل الوظيفي

كشف أمين عام ديوان الضرائب الدكتور محمد عثمان إبراهيم، عن الشروع في تنفيذ الهيكل الوظيفي الذي أجيز منذ العام 2016م، والذي قُيد بالمهام والاختصاصات.

وقطع بإجازة قوانين التعديلات المتنوعة الخاصة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المؤسسات والجهات بموجب قوانينها الخاصة.

الي ذلك كشف إبراهيم عن زيادة ربط الإيرادات عن العام السابق بنسبة حوالي 50%.

وامتدح دور العاملين بالضرائب الذي أسفر عن نسبة أداء بلغت في العام الماضي 125% ونسبة 110% عن شهر يناير على الرغم من زيادة الربط وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم زيادة السعر الضريبي.