كشف أمين عام ديوان الضرائب الدكتور محمد عثمان إبراهيم، عن الشروع في تنفيذ الهيكل الوظيفي الذي أجيز منذ العام 2016م، والذي قُيد بالمهام والاختصاصات.
وقطع بإجازة قوانين التعديلات المتنوعة الخاصة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المؤسسات والجهات بموجب قوانينها الخاصة.
الي ذلك كشف إبراهيم عن زيادة ربط الإيرادات عن العام السابق بنسبة حوالي 50%.وامتدح دور العاملين بالضرائب الذي أسفر عن نسبة أداء بلغت في العام الماضي 125% ونسبة 110% عن شهر يناير على الرغم من زيادة الربط وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم زيادة السعر الضريبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الضرائب تعتزم إجراء الهيكل الوظيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.