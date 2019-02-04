رئيس الوزراء: لم أخون أي شخص خرج في الاحتجاجات

قال رئيس الوزراء معتز موسى في لقاء مع قادة الرأي ورؤساء تحرير الصحف بصحيفة السوداني أمس السبت، (طالعين من الأزمة أكثر من ما داخلين عليها) .

وأضاف: (ما طلبنا حاجة من برة وما حنطلب، والحلول موجودة)، وأوضح أنه مقتنع بأن السودان سيحل مشاكله وجيرانه والقارة كلها، وأردف: (فقط كيف نتراضى ونتفق ونقعد نحل هذه المواضيع)، وتوقع أن تستمر معركة الدولار، وقال لن نشتري الدولار والسلع من السوق الأسود والفورة مليون .

وفي سياق أخر وبحسب صحيفة آخر لحظة، وصف معتز ما تتناوله الوسائط من كراهية عميقة غير منتجة، وقال لم أخون أي شخص خرج في الاحتجاجات، وفي ذات الوقت لن أقبل بالقول إن أي شخص أيد الحكومة هو مقتنع .