في إطار تفعيل دور فرع جامعة السودان المفتوحة بالقضارف وربطه بحكومة ومجتمع الولاية إلتقى وفد فرع الجامعة بالأخ الكريم العميد أمن/ مبارك محمد شمت والي ولاية القضارف والأستاذ/ محمد علي المرضي رئيس المجلس التشريعي بولاية القضارف وذلك بمكتب والي ولاية القضارف بأمانة الحكومة

وقدم السيد مدير الفرع تنويرا عن الجامعة ونشأتها والخدمات التي تقدمها للولاية من تدريب وتأهيل للطلاب بصفة عامة وتأهيل معلمي مرحلة الأساس بصفة خاصة. كما تطرق إلى الحديث عن الدراسات العليا والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة. وأيضا أوضح بأن الجامعة بصدد تأهيل معلمات رياض الأطفال من خلال برنامج التعليم المستمر كما زف البشرى بتقديم برنامج التطبيب عن بعد لمواطني الولاية.

من جانبه أشاد الأستاذ محمد علي المرضي رئيس المجلس التشريعي بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب وخصوصا في المحليات.

و في ختام اللقاء تحدث السيد الوالي مثمنا دور الجامعة والمجهود الكبير الذي تقدمه ووعد بدعم فرع الجامعة ماديا ومعنويا.

كانت هذه تفاصيل خبر وإلى القضارف يثمن دور جامعة السودان المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.