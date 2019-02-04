شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ42

احتفلت النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، بعيد ميلادها الـ42 في مدينة برشلونة الاسبانية. وظهرت النجمة في صور حديثة باطلالة جديدة حيث قصت شعرها الأشقر الطويل استعدادًا لجولتها الغنائية المقبلة ، وكانت ترتدي بنطال جينز مع قميص أبيض وسترة سوداء، ووشاح مزين باللون الأزرق. وفي الاثناء يحتفل نادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاد اللاعب جيرارد بيكيه حبيب شاكيرا. ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على ''تويتر'' صورة لبيكيه وهنأه خلالها بعيد ميلاده الـ32.

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