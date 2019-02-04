الاحتلال يعتقل 16 مواطناً بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الاثنين، 16 مواطناً من مناطق عدة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن أبو حمادة (19 عاماً) من مخيم جنين والشابين حمودي النصيف الغوادري ورامي مرعي من الحي الشرقي في مدينة جنين، والشاب ثائر حسين عصاعصة (17 عاماً) من حي الزهراء.
كما جرى اعتقال الشاب منذر أبو محيميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
واعتقلت القوات الشابين أحمد جمعة عواد وعواد سمير أبو عواد من مخيم قدورة وسط رام الله. كما داهمت منزل عائلة الشهيدة سماح زهير مبارك في المخيم.
واندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وتم دهم منزل الأسير يحيى ربيع في قرية المزرعة الغربية. كما اعتقلت القوات إبراهيم محمود البرغوثي من عابود غرب رام الله، ومن سلواد شرق رام الله اعتقلت كلا من: عدي عمر حامد ومحمود عمر عزات حامد وعماد موسى باجس حامد.
ومن الخليل اعتقل الاحتلال الأسير المحرر مقداد القواسمي، كما اعتقل حسام أبو شخيدم. والأسير المحرر منذر عاشور من طولكرم.
المصدر :القدس
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