الصين تستعد للاحتفال بالعام القمري الجديد

وتعد السنة القمرية الجديدة أهم عطلة في الصين، ويسافر مئات الملايين من الناس للاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم، مما يجعلها أكبر هجرة سنوية في العالم.
وتتوقع السلطات ما مجموعه 3 مليارات رحلة تقريبًا بالسيارات والقطارات والطائرات خلال الأربعين يومًا المحيطة بالعطلة.
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