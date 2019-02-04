الصين تستعد للاحتفال بالعام القمري الجديد

تستعد الصين للاحتفال بالعام القمري الجديد خلال عام "الخنزير" الذي يحل في الخامس من شباط الجاري.



وتعد السنة القمرية الجديدة أهم عطلة في الصين، ويسافر مئات الملايين من الناس للاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم، مما يجعلها أكبر هجرة سنوية في العالم.



وتتوقع السلطات ما مجموعه 3 مليارات رحلة تقريبًا بالسيارات والقطارات والطائرات خلال الأربعين يومًا المحيطة بالعطلة.