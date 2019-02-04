أبوبكر الشيخ يفتح (أبواب الريح) في رمضان

كشف المخرج، أبوبكر الشيخ، عن اهم اعماله خلال السابق الرمضاني المقبل، من خلال طرح مسلسل "عائلة مؤسسة" للكاتب أشرف بشير وبطولة موسى الأمير وناهد حسن وعبدالله عبد السلام وكوكبة من النجوم.

ونوه الشيخ خلال تصريحات صحفية، بان هنالك أيضاً مسلسل "أبواب الريح" وهو للكاتب عبدالناصر الطائف، مبيناً بان تلك الأعمال من انتاج شركة الأندلس وستبث على قناة طيبة ومن المحتمل بث مشترك مع قنوات أخرى.

وبررعدم بث الأعمال الدرامية إلا في رمضان فقط ، بان شهر رمضان أصبح موسم لعرض الأعمال الدرامية وهذا أصبح مثل “تقليد” في جميع الدول وليس في السودان فحسب، وكل الدول أعمالها في رمضان وفي بقية العام تكون هنالك أفلام أو أعمال قصيرة لكن موسم الدراما هو شهر رمضان المعظم.

ونوه الشيخ الي ان الدراما السودانية تعاني من محطات البث، فليست هنالك قنوات تشتري الدراما بشكل ثابت، واضاف" مؤخراً أصبحت قناة طيبة من القنوات في المقدمة بسبب أنها من القنوات الأساسية في الانتاج الدرامي، فقناة طيبة تنتج طوال العام، كذلك قناة سودانية 24 أيضاً بدأت في الانتاج".

وأقر بان ماينقص الدراما السودانية هو الإنتاج بحسبان ان التمويل هو المشكلة الأساسية إضافة للعقلية التي توظف المال "يعني ما دفع قروش بس ، لا" المال والعقلية التي تدير هذا المال وتوظفه بصورة مثلى.

ولم يستبعد الشيح وصول الدراما السودانية الى العالمية، وتابع" نعم يمكن ذلك ،العالم جرب الدراما المصرية والدراما السورية وكذلك الخليجية و تتجه أنظاره الآن نحو السودان لما يتمتع به من استقرار".

وأشار الي وجود فرصة كبيرة يجب أن يتم استقلالها من قبل المنتج السوداني فنحن أصبحنا أقرب الى العالم الآن ويجب أن نثتثمر ذلك جيداً.