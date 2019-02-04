زار الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، جيريمايا مامابولو، مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وقالت البعثة على موقعها الرسمي في تويتر يوم امس، إن مامابولو، التقى والي ولاية شرق دارفور، أنس عمر، حيث ناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العودة الطوعية للنازحين وعملية إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر والي شرق دارفور ورئيس يوناميد ببحثان العودة الطوعية للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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