مفوض السلم والأمن: اتفاق سلام افريقيا الوسطى إنجاز كبير

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، إن اتفاق السلام بجمهورية افريقيا الوسطى الذي سيتم توقيعه بالخرطوم غداً الثلاثاء المقبل يمثل إنجازاً كبيراً، لجهة أنه لأول مرة يجتمع قادة 14 مجموعة مسلحة في طاولة محادثات مع حكومة جمهورية افريقيا الوسطى للوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأضاف شرقي في تصريح حسب وكالة الأنباء السودانية، أن الأطراف المختلفة اتفقت على إنشاء آلية لمتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع حتى يتم تفادي أخطاء الماضي والأخذ بيد أبناء هذا البلد الافريقي المجاور للسودان.