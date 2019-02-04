أكدت وزيرة الدولة بوزارة السياحة والثقافة والآثار الأستاذة سمية أكد إهتمام الدولة بترقية وتطوير القطاع السياحي وحماية وحفظ الآثار والتراث القومي.

وحسب ما نقل اعلام المحلية جاء ذلك لدي تفقدها عدد من المواقع الآثرية والسياحية بمحلية مروي برفقة مدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف المهندس عبد الرحمن علي وبحضور معتمد مروي الأستاذ فتح الرحمن تامراب والمدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الباقر أحمد علي ومدير إدارة السياحة بالولاية د.الصادق عوض والمهندس الحاج عطا المنان وعدد من الإداريين .

وأشارت الوزيرة لإهتمام الوزارة بتجربة الولاية الشمالية الرائدة في تطوير السياحة عبر القطاع الخاص.

وأوضحت أن الزيارة تأتي بغرض الوقوف علي أعمال البعثات الأثرية العاملة في عمليات التنقيب والكشف الآثري بالمحلية. وأمتدحت دور البعثات الأمريكية والإسبانية وجامعة دنقلا والمشروع القطري لحماية الآثار والمبادرة المجتمعية للمهندس الحاج عطا المنان لجهودهم في ترقية وخدمات مواقع الجزب السياحي والأثري. كما استعرض معتمد مروي الفرص والمزايا التي تتمتع بها المحلية في الإستثمار السياحي مؤكدا" حرص وإهتمام محليته بترقية الخدمات السياحية وحفظ التراث و الموروث الشعبي إسهاما" في دعم الإقتصاد وتنمية المجتمع المحلي.

مشيدا" بمبادرة المهندس الحاج عطا المنان في تنظيم وترقية موقع الكرو الآثري من خلال أعمال الصيانات وتقديم الخدمات والبرامج الإرشادية والثقافية والتعليمية للسياح والزوار.

هذا وشملت زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها متحف قرية مروي لاند السياحية ،مواقع جبانة الكرو الآثري ،موقع إهرامات نوري وجبل البركل ،البعثة الآثرية بموقع دويم ودحاج بجانب دوحة المشروع القطري لتأهيل الآثار بكريمة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة بالسياحة والثقافة والآثار تتفقد عددا" من المواقع السياحية والآثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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