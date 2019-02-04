شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين ، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم القيام بأنشطة شعبية مناهضة له.

وأضاف “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين ل 6000 أسير بينهم 270 طفلا و52 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 أسيرا إداريا (أسرى بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. القدس العربي

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.