تماسيح وثعابين تغزو الشوارع بسبب الفيضانات في أستراليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت وسائل إعلام أسترالية، الإثنين، أن آلاف الأشخاص فروا من منازلهم شمال شرقي أستراليا بسبب فيضانات عارمة تضرب المنطقة وسط انتشار للتماسيح والثعابين.

ونقل موقع “9 نيوز” المحلي أن عددا من السكان رصدوا انتشارا لثعابين وتماسيح جلبتها مياه الفيضانات في عدة شوارع بمدينة تاونسفيل بولاية كوينزلاند (شمال شرق).

وحذرت السلطات من إمكانية أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل، حسب المصدر نفسه.

وتشهد المنطقة هطولا مستمرا للأمطار تسبب في ارتفاع منسوب الأنهار واندلاع فيضانات غمرت الشوارع بالمياه.

وتسببت الفيضانات أيضا في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وإغلاق عدد من الطرق.

والأحد، ذكر بروس غان، مدير مكتب الأرصاد الجوية في الولاية في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في الأيام المقبلة. الاناضول

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